Governo de Alagoas anuncia R$ 600 mil para a realização de eventos científicos em 2020

Data: 30/10/2019



O Governo de Alagoas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal), informa que serão destinados R$ 600 mil em recursos próprios para o Edital de Auxílio à Organização de Eventos Científicos (AORC) em 2020. Os eventos devem ser relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e, preferencialmente, estar vinculados a um programa de pós-graduação strictu sensu.

As propostas devem ser submetidas, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico e seguir as instruções dispostas no item 6 do edital disponível aqui. Vale ressaltar que o proponente deverá indicar somente uma área do conhecimento para avaliação da proposta. A escolha de mais de uma área implicará na debilitação.

O edital destaca ainda que será aceita uma única proposta por proponente e que, se houver a submissão de eventos idênticos por diferentes pessoas, ambas serão desclassificadas.

Cronograma de submissão

A Fapeal reforça que os pesquisadores devem ficar atentos aos prazos de submissão, subdivididos no edital em três períodos diferentes:

Para os eventos realizados de abril a junho de 2020, o envio de propostas deve ser feito até o dia 21 de novembro. O resultado final será divulgado em 27 de fevereiro de 2020.

Aos eventos de julho a setembro, as propostas devem ser submetidas de 2 de dezembro deste ano até 6 de janeiro do ano que vem. O resultado será divulgado em 10 de abril do próximo ano.

Já para os eventos ocorridos de outubro ao final de dezembro, a submissão estará aberta de 3 de fevereiro a 5 de março de 2020 e o resultado final será publicado em 3 de junho.

Informações adicionais

É importante destacar que as propostas submetidas fora do período não serão enquadradas. Além disso, o número de propostas está condicionado aos recursos disponíveis no edital.

A Fapeal alerta também que dúvidas e esclarecimentos sobre o edital de 2020 devem ser enviados única e exclusivamente ao e-mail: pesquisafapeal@gmail.com.

E para conferir informações complementares, orientações para submissão, além da carta de concordância e submeter a sua proposta clique aqui.

Fonte: Agência Alagoas