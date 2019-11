Concurso da Sefaz-AL: edital é aprovado pela PGE e segue para publicação

Data: 31/10/2019



O edital do concurso Sefaz-AL foi aprovado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE-AL). O aval foi publicado nessa última quarta-feira, 30, no Diário Oficial do Estado (DOE) e segue os trâmites já adiantados pelo secretário de Estado da Fazenda de Alagoas, George Santoro, na última terça-feira, 29.

No último dia 29, o secretário informou que o procurador-geral do Estado liberaria o documento.

Agora, o documento segue para a Secretaria de Planejamento e Gestão de Alagoas (Seplag), que deverá providenciar os últimos ajustes para a publicação do edital. A seleção é aguardada desde 2017 e terá o Cebraspe como banca organizadora.

O concurso Sefaz-AL deverá oferecer 85 vagas, sendo 60 para a carreira de auditor fiscal da receita estadual e 25 para auditor de finanças e arrecadação. Ambos os cargos têm o nível superior, em qualquer área, como requisito.

Além do edital previsto para este ano, o órgão trabalha para que as provas ocorram no início de 2020. Segundo o secretário George Santoro, a previsão é que as avaliações sejam aplicadas no final de janeiro.

A informação foi passada em sua rede social, em setembro, após um seguidor perguntar se as provas do concurso seriam aplicadas no final de janeiro. Em resposta, o secretário disse “exato”, confirmando a previsão.

No início do mês de fevereiro, o governador Renan Filho anunciou que o edital para auditores sairia até março, o que não ocorreu. A previsão para a aplicação das provas, segundo a secretaria, era de, pelo menos, 90 dias após a publicação do edital.

Os atrasos na publicação do edital ocorreram porque, nos últimos meses, a Procuradoria Geral do Estado avaliava o contrato entre a banca e a Sefaz-AL. Em agosto, a contratação direta do Cebraspe (sem licitação) foi autorizada.

Para o posto de auditor de finanças a remuneração inicial prevista é de R$8.050. No caso de auditor fiscal, o valor chegará a R$9 mil. A Sefaz-AL já divulgou que os candidatos deverão ser submetidos a provas objetiva e discursiva.

Fonte: Folha Dirigida