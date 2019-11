Jogos da Primavera começam em Penedo no próximo dia 11

Data: 31/10/2019



A edição 2019 dos Jogos da Primavera terão início em Penedo no próximo dia 11 de novembro, com jogos no Ginásio Padre Manoel Vieira e na quadra coberta da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto. Também haverão competições no Colégio Imaculada Conceição ( Natação ) e no campo do Santa Cruz (Atletismo).

Os Jogos da Primavera é uma competição estudantil realizada pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude (Seclej). A disputas acontecem nas seguintes modalidades esportivas: vôlei de praia, handebol, vôlei de quadra, futsal, queimado, futevôlei, atletismo e natação.

Competição

A competição tradicional reúne escolas das redes municipal, estadual e particular contemplando as categorias baby-mirim, mirim, infantil, juvenil e adulto. De acordo com a Coordenadoria Municipal de Esportes, o principal objetivo é o aumento da prática de atividades esportivas em todas as instituições de ensino, públicas e privadas do município.

Além disso, a competição promove a mobilização da juventude estudantil penedense em torno do esporte.

Serão premiadas a escola campeã geral dos Jogos da Primavera, como também as categorias escola da rede municipal, da rede estadual e também a campeã entre as particulares. Também receberão prêmios atletas, técnicos, diretores, entre outras pessoas que se destacarem durante a competição.

Os Jogos da Primavera retornaram ao calendário de esportes do município em 2017, com a inclusão de novas modalidades esportivas e um maior número de participantes.

Cronograma

Dias 11 a 17

Ginásio Padre Manoel Vieira

Queimado

Voleibol

Handebol

Futsal

Dia 23

Natação

Colégio Imaculada Conceição

Dia 24

Atletismo corrida, salto à distância e arremesso de peso – Campo do Santa Cruz

Futevôlei e Vôlei de praia (Quadra do Santa Cruz)

por Thiago Sobral – Decom (PMP)