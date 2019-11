SAAE de Penedo fornece água para o Exército que combate óleo nas praias do Nordeste

Data: 01/11/2019



Todos ajudando em um só propósito: combater a contaminação do óleo nas praias nordestinas. Foi pensando dessa forma que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo – SAAE contribuiu com o Exército Brasileiro.

Piaçabuçu foi uma das cidades brasileiras que recebeu militares do Exército para ajudar na limpeza de praia alagoana do Pontal do Peba, que também sofre com a contaminação do petróleo cru em toda sua extensão.

O site Boa Informação apurou que Militares do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado (BIMtz) estão desde o dia 28 de outubro acampados e trabalhando incansavelmente. Devido ao problema crônico de falta de água naquela localidade, os militares estavam necessitando de água potável para as necessidades rotineiras. Após ter ciência do ocorrido, Direção do SAAE de Penedo autorizou fornecer água gratuita para o Exército Brasileiro.

Nesta quinta feira caminhão do Exército se dirigiu até a uma das estações modulares do SAAE, no município penedense, e foi abastecido com água potável tratada pela instituição que é considerada uma das melhores no Nordeste no quesito qualidade de água.

Fonte: Boa Informação