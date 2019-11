“O PCC já está pronto e o concurso vai acontecer”, afirma Bili Marques

Data: 01/11/2019



O Vereador Bili Marques (Josué Marques da Silva) rebateu as críticas do colega parlamentar Valdinho Monteiro durante a sessão dessa quinta-feira, 31 de outubro. “O PCC já está pronto e o concurso vai acontecer”, afirmou o líder do governo na Câmara Municipal de Penedo.

Sobre as cobranças do colega de bancada, Edivaldo dos Santos, Bili Marques confirmou o início da recuperação da rua 31 de Março para a próxima segunda-feira, 04 de novembro, e que a demora é decorrente da falta de material para o serviço a ser feito.

Marques também ressaltou os investimentos realizados no bairro Santo Antônio pelo governo atual, citando a reurbanização da orla ribeirinha, a Marina Pública, pavimentação de ruas e a articulação com o governo estadual que garante a permanência da Escola Municipal Douglas Apratto Tenório no Barro Vermelho.

Ainda sobre a unidade de ensino, Bili Marques frisou que a obra a ser realizada na Escola Estadual Jácome Calheiros, desativada e em processo de doação ao município, já tem dotação orçamentária assegurada, explicando que a escola municipal não poderia mais funcionar em seu local de origem por questões apontadas por especialistas em construção civil.

Bili Marques destaca que a gestão atual administra Penedo com honra e dignidade, considerando que a oposição se posiciona de modo a colaborar com o desenvolvimento do município, sem denegrir a imagem do governo.

Fonte: Assessoria – CMP