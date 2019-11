Prefeitura de Penedo apoia mais uma edição do Circuito Penedo de Cinema

Data: 01/11/2019



A organização do Circuito Penedo de Cinema divulgou a programação da edição 2019 do evento que ocorre com o apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude.

O evento será realizado na sala de exibições da Praça 12 de Abril, localizada no Centro Histórico de Penedo, de 25 de novembro a 01 de dezembro. A cerimônia de abertura, começa a partir das 19h .

Serão exibidos 60 filmes durante os dias do evento, que nessa edição trará os filmes premiados Bacurau e Pacarrete, além de atores e diretores nacionais, como Marcos Palmeira e Silvero Pereira.

Além dos artistas e realizadores, o evento também contará com pesquisadores, estudantes. A Programação é totalmente gratuita.

Entre os destaques o premiado Bacurau, filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles.

Também haverá um bate-papo com os atores Silvero Pereira, e Danny Barbosa. Além da mostra de Longa-Metragem Nacional com uma sessão especial do filme Benzinho.

Edição 2019

De acordo com os organizadores, durante os sete dias do evento, o público conhecerá uma amostra representativa da atual produção cinematográfica nacional por meio de curtas-metragens que têm expressado temas atuais como política, memória, gênero e espaço urbano.

Nesta edição, serão exibidos mais de 40 títulos nas três Mostras Competitivas de curtas: a Universitária, a Brasileira e a Ambiental.

De terça (26) à quinta (28), das 8h às 10h, será realizada a Mostra de Cinema Infantil para crianças de escolas da rede pública de Penedo e região do Baixo São Francisco.

Já a partir das 14h, estudantes do ensino fundamental e médio do município irão conferir à 6ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental. As duas mostras terão intérpretes de Libras.

A programação ainda apresenta curtas-metragens selecionados pela curadoria da Mostra Sururu de Cinema Alagoano, como o filme Chau do Pife, de Celso Brandão. O Circuito também promove oficinas, debates com realizadores, mesas-redondas, conferências e apresentação oral de trabalhos.

O Circuito é uma realização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), com patrocínio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), da Prefeitura de Penedo e do Sebrae Alagoas.

por Thiago Sobral Jornalista – Decom (PMP), com Assessoria Circuito Penedo de Cinema