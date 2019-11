Semed Penedo entrega mais fardamentos gratuitos para estudantes

Data: 01/11/2019

Estudantes matriculados em escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo continuam recebendo fardamento gratuito da gestão que mais investe na formação das novas gerações da população penedense.

Até setembro deste ano, a Semed Penedo fez a entrega de 3.252 fardamentos (short/camisa para criança e calça/camisa para adolescentes).

Uma nova remessa da empresa fornecedora do material começa a ser entregue, a partir da próxima semana, nas escolas da rede pública municipal, sem custo para os pais dos estudantes.

Calendário

De acordo com calendário divulgado pela Semed Penedo, a distribuição das fardas terá início em 05 de novembro, começando na EMEB Professora Helena de Oliveira. No dia seguinte, a ação ocorre na EMEB Josef Bergmann e no dia 07 na extensão da EMEB Barão de Penedo.

No dia 08 de novembro, o fardamento será entregue na EMEB Dom Constantino Lüers. A distribuição atenderá a EMEB Irmã Jolenta em 12 de novembro e no dia seguinte na Creche Denilma Bulhões. No dia 14 será a vez da extensão da EMEB José da Costa Mangabeira.

Para a unidade matriz da EMEB José da Costa Mangabeira o fardamento acontece no dia 19 de novembro. A distribuição gratuita atende alunos e alunas da EMEB Manoel Soares nos dias 20 (extensão) e 21 (matriz).

Fardamento

A Semed Penedo informa que as demais unidades da rede que não foram contempladas terão fardamento distribuído ainda este ano. Além disso, durante a renovação da matrícula, será entregue um novo uniforme ao estudante, assim como para novatos.

Para que o estudante receba sua farda, é preciso que o pai ou responsável compareça na escola, munido de documento de identificação, RG ou CPF.

“O uniforme é importante porque ele identifica o estudante, dá segurança aos pais porque vincula seus filhos à instituição de ensino”, ressalta a Secretária Municipal de Educação, Cíntya Alves, sobre o trabalho realizado desde o início do ano, começando por escolas da zona rural, e extensivo a todo alunado, com prioridade para alunos e alunas em situação de vulnerabilidade social

“Estamos muito felizes com a qualidade da nossa farda, tudo foi feito com todo carinho e cuidado que os nossos estudantes merecem. Durante toda a semana estaremos nas escolas fazendo a entrega”, destaca a gestora da pasta, agradecendo o apoio do Prefeito Március Beltrão aos trabalhos da Semed.

por Fernando Vinícius – Decom PMP