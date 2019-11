Flamengo amassa o Corinthians e fica mais perto do título

Data: 03/11/2019



As boas atuações do Flamengo seguem e o título do Brasileiro parece está cada vez mais próximo. Neste domingo, o líder do campeonato atropelou o Corinthians e goleou por 4 a 1, no Maracanã, pela 30ª rodada do torneio nacional. O principal responsável pelo placar foi Bruno Henrique ao marcar três gols. Vitinho fechou a goleada. Mateus Vital diminuiu, mas sem chances para reação corintiana.

Com o resultado, o Flamengo chega a 71 pontos e distância para o Palmeiras foi para oito. O Corinthians, por sua vez, está há oito rodadas sem vencer e permanece em sétimo lugar, com 45 somados. Depois desse duelo, as equipes já pensam no próximo jogo pelo meio de semana. Na quarta-feira, os paulistas encaram o Fortaleza, às 19h30, em Itaquera. Na quinta, os cariocas fazem clássico com o Botafogo, às 20h, no Nilton Santos.

Desde o começo, a filosofia dos técnicos ficaram evidentes. O Flamengo propôs o jogo, com intensidade, posse de bola e sempre próximo da área adversária. Do outro lado, o Corinthians optou por contra-ataques, porém mesmo assim, o time visitante assustou a meta de Diego Alves, com duas oportunidades de balançar a rede. A equipe comandada por Jorge Jesus tentou chegar pelo meio e apostou em cruzamentos, porém viu a zaga paulista inspirada.

Após pressionar a etapa inicial inteira, o Flamengo foi coroado com dois gols de Bruno Henrique no fim. Antes do primeiro gol, o árbitro viu falta de Cássio em Arrascaeta dentro da área. Na marca da cal, o camisa 27 não foi feliz, mas no rebote balançou a rede. O segundo não demorou muito. Um minuto depois, Gerson deu um belo passe em profundidade, e o atacante aproveitou a falha da zaga corintiana para ampliar o marcador.

A torcida mal tinha voltado para seus lugares, e os times entraram ligados para o segundo tempo. Com 23 segundos, Bruno Henrique recebeu na esquerda, entrou na área e tocou sutilmente na saída de Cássio. Foi o terceiro dele. Mesmo assim, o Corinthians não se acovardou e diminuiu a vantagem rubro-negra. Mateus Vital cabeceou, e Diego Alves não conseguiu evitar o gol.

Após um início de intensidade das duas equipes, o jogo ficou equilibrado, porém os cariocas eram mais perigosos. Em uma das tramas, Vitinho, que entrou no intervalo, recebeu de Arão e soltou um belo chute para ampliar. Depois disso, os paulistas perderam Cássio e Fágner e tinham tudo para aumentar o vexame, mas o Flamengo controlou o resultado para se manter na liderança ainda mais tranquilo.

Fonte: Terra