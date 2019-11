PSS: Secretaria de Saúde de Maceió abre inscrições para mais de 200 vagas com salários até R$ 4.721,53

Data: 03/11/2019

Começam nesta terça-feira, dia 05, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Prefeitura de Maceió para o preenchimento de 212 vagas que irão compor o quadro de servidores da Secretaria de Saúde do município.

Conforme o edital, “os valores das taxas de inscrição são de R$139,00 para as vagas de nível superior e R$ 79,00 para o nível médio. As inscrições se realizarão somente pela internet a partir das 14h00min desta terça-feira, dia 05, até as 16h00min da terça-feira, dia 19 de novembro, no site www.institutoconsulplan.org.br. Os candidatos podem realizar mais de uma inscrição para funções e turnos distintos.

Vagas

O PSS está sob a coordenação do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social e oferta vagas para Auxiliar de Saúde Bucal (50), Médico Cardiologista (15), Médico Cardiologista – Especialista em Teste Ergométrico (3), Médico Cardiologista – Ecocardiografista Adulto (1), Médico Cardiologista – Ecocardiografista Infantil (2), Médico Clínico Geral (42), Médico Mastologista (1), Médico Dermatologista (3), Médico Endocrinologista (13), Médico Ginecologista (16), Médico Ginecologista com especialidade em Colposcopia (10), Médico Geriatra (6), Médico Infectologista (1), Médico Nefrologista (1), Médico Pediatra (17), Médico Pneumologista (4), Médico Proctologista (2), Médico Psiquiatra (12), Médico Radiologista (4), Médico Ultrassonografista (6) e Médico Urologista (3).

As provas

As informações referentes à data, ao horário, ao local de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala) e emprego, assim como orientações para realização das provas, estarão disponíveis, a partir do dia 03 de dezembro de 2019, no site do Instituto Consulplan, podendo o candidato efetuar a impressão deste Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI).

Serão aplicadas provas objetivas de múltipla escolha para todas as funções sendo de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os conteúdos programáticos constantes no edital do certame.

A avaliação de títulos tem caráter somente classificatório e será aplicada apenas aos candidatos às funções de nível superior e valerá até cinco pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.

Resultado

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados no site www.institutoconsulplan.org.br a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas (segunda-feira).

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão convocados, observada estritamente a ordem de classificação nas funções, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração.

Validade

O PSS tem validade de doze meses contados a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado apenas uma vez, por igual período.

Confira aqui o edital completo.

Fonte: CadaMinuto