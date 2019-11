Ranking aponta que indicadores sociais travam desenvolvimento de Alagoas

Data: 03/11/2019



O Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado no último dia 18 de outubro, evidenciou que indicadores sociais e educacionais “puseram rédeas” no desenvolvimento de Alagoas, que ficou com nota abaixo da média do País. Avanços econômicos ficaram manchados diante, por exemplo, da permanência no posto de Estado com o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.

Alagoas ocupa a 14ª colocação no ranking com nota 48.2. A média nacional é de 49.3. Elaborado pelo Unit, o estudo foi divulgado na sede da B3 (Bolsa de Valores), em São Paulo (SP). O levantamento possui 10 pilares e 69 indicadores que buscam mensurar o desempenho dos Estados em diferentes áreas e está na 8ª edição.

Como a edição de um ano faz referência ao ano anterior. Com a publicação desta última, pode-se fazer uma análise dos últimos quatro anos no Estado. O levantamento permite uma análise ampla das unidades federativas serve de auxílio para que gestores possam nortear os esforços e fazer investimentos para melhorar as condições dos estados.

Os 69 indicadores avaliados foram distribuídos em 10 pilares temáticos considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública: Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Segurança Pública, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Sustentabilidade Ambiental, Potencial de Mercado e Inovação.

No indicador IDH, Alagoas já é “tetracampeão”, mas como pior colocado. Desde 2016, último ano disponível para consulta, o Estado recebe nota 0. A melhor nota para este indicador no Brasil está no Distrito Federal, com nota 100. A média no Brasil para este indicador é 39.6.

O ranking da negatividade em Alagoas segue no indicador: inserção econômica dos jovens. Após amargar por três anos seguidos nota 0 e o último lugar. Alagoas agora tem nota 0.1 e está em penúltimo. Nesse indicador Alagoas está acima do estado do Maranhão, que recebeu nota 0. Esse indicador analisa a proporção dos jovens entre 15 e 22 anos de idade que estudam ou trabalham em relação ao total de jovens do Estado. A média Brasil para esse indicador é 41.3. Os estados mais bem colocados nesse indicador são Santa Catarina, com nota 100; Goiás com 81.3 e Paraná.

Não só os jovens sofrem com a não inserção econômica. Outro indicador medo a inserção econômica de modo geral. E lá está novamente Alagoas nos últimos lugares. Desta vez, em 25° com nota 28.0, o Estado só ganha do Amapá e da Bahia. Esse indicador mede a proporção de ocupados em relação à População Economicamente Ativa. A média Brasil nesse item é de 59.0, mais que o dobro da registrada em Alagoas. O Estado mais bem pontuados nesse sentido foram Santa Catarina, com nota 100, seguido por Mato Grosso com 95.9 e Mato Grosso do Sul, com 95.3.

Ainda dentro do pilar Sustentabilidade Social, Alagoas amarga o 23° lugar no indicador que afere o percentual de famílias abaixo da linha da pobreza. A nota de Alagoas nesse quesito é 26.8, mas, já foi melhor. Em 2017, a nota era 38.3. A média Brasil nesse quesito é de 61.6. Santa Catarina, Distrito Federal e Paraná têm as melhores notas no indicador, com 100, 94.2 e 93.2, respectivamente.

E como se uma mazela levasse a outra, ou agravasse, outro indicador vergonhoso para o Estado é o índice de mortalidade precoce, que avalia a mortalidade de jovens de 15 a 29 anos por causas externas. Nesse indicador Alagoas ocupa a 22ª posição, com nota 21.2, longe dos 47.5 da média Brasil. Nesse indicador os seis piores colocados são estados nordestinos.

por Hebert Borges/Gazetaweb