Expoagro movimenta mais de R$ 10 milhões em leilões e negócios na edição 2019

Data: 05/11/2019



A 69ª Exposição Agropecuária e de Derivados de Alagoas (Expoagro/AL) finalizou suas atividades neste domingo, 3, e já é considerada o melhor centro de negócio da agropecuária de 2019. Em volume de negócio foram movimentados R$ 10,4 milhões em oito leilões e negócios dentro do Parque da Pecuária. O valor, segundo a Associação dos Criadores de Alagoas (ACA), é 30% maior do que o montante gerado no ano passado.

O total de 2.100 animais participaram das atividades de julgamentos, exposição, competições e leilões. Os remates das raças nelore, gir leiteiro, girolando, dorper, quarto de milha e mangalarga marchador arrecadaram R$ 9,4 milhões. Mais de 300 criadores, de estados do Nordeste, São Paulo, Piauí, Minas Gerais, Goiás, Pará e Paraná visitaram a Expoagro em 2019.

Segundo Rodrigo Loureiro, diretor da Agreste Leilões, todos os remates registraram liquidez e até lucro de 100% aos criadores. “Tivemos uma exposição excepcional,muito forte, dobrando o faturamento em algumas ocasiões.Mais uma vez a genética produzida pelos alagoanos disparou no mercado local, sendo escoada e valorizada para todo Brasil. Esse quesito se deve à união dos diferentes núcleos de criação que fizeram um trabalho muito forte, o que favoreceu o conjunto da obra”, pontuou Loureiro.

Além dos negócios a Expoagro provou sua força no mercado, atraindo um público duas vezes maior de expositores. Foram montados no Parque da Pecuária 66 estandes, com empresas e profissionais de diferentes segmentos, a exemplo de veículos automotivos, vestuário, cooperativas, equipamentos agropecuários e entidades como Sebrae/AL e Banco do Nordeste. Mais de 70 mil pessoas visitaram o Parque da Pecuária no período de 26 de outubro a 3 de novembro, segundo a contagem da ACA.

“Em 2019, a Expoagro fez sua edição mais completa, abrigando multiplataformas produtivas, do grande criador ao criadores de aves, peixes, e criadores de pequenos rebanhos. Colocou de fato os melhores produtos do agronegócios de Alagoas e se firmou como melhor comércio regional de leilões. Sucesso total, com um público de famílias muito forte no fim de semana e muito conteúdo ao produtor rural”, destacou Domicio Silva.

A edição também foi marcada pela participação ativa de instituições como o Banco do Nordeste, Senar/AL e Sebrae, que levaram seus serviços ao público durante o evento. Parceiro do setor, o governador do estado, Renan Filho, visitou o evento e assinou o decreto que autoriza o crédito presumido do Imposto sobre circulação e mercadorias nas operações internas e interestaduais de milho, milheto, soja e sorgo.

“Os resultados positivos se estendem para nossas cadeias produtivas, dando oportunidade de abrir novos negócios para os grãos do estado. A Exposição foi fantástica e deixa legado positivo para todas as cadeias”, comemorou Silva.

por Carlos Nealdo/Gazetaweb