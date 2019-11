Homem mexe na rede elétrica de casa para tentar causar incêndio e matar companheira

Data: 05/11/2019

Um homem foi preso na noite dessa segunda-feira (4), no bairro Cruzeiro do Sul, parte alta de Maceió depois de ameaçar a esposa e mexer na fiação da residência do casal, na tentativa de provocar um incêndio.

As informações foram repassadas pelo 8º Batalhão é de que Paulo Cesar Cardozo Valentim, de 48 anos, agrediu a companheira e foi imobilizado por familiares. Em seguida, ele foi até a residência do casal e quebrou toda a mobília.

De acordo com os militares do 8º BPM Paulo Cesar foi flagrado mexendo na fiação da casa com a intenção de provocar um incêndio ao acionar qualquer interruptor.

O homem foi imobilizado e, mesmo muito alterado, foi levado para a Central de Flagrantes I, no bairro do Pinheiro, onde foi autuado por ameaça, com base na Lei Maria da Penha.

Fonte: TNH1