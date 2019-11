Junta de Serviço Militar de Penedo realiza solenidade de dispensa de contingente ano 2019

Data: 05/11/2019



A Junta de Serviço militar de Penedo- JSM 067 realizou na Praça Marechal Deodoro, em Frente a Igreja do Rosário, a solenidade de entrega do Certificado de Dispensa de Incorporação do exercito- CDI, do ano de 2019, na qual os jovens que se alistaram para o exército foram liberados da prestação do Serviço Militar obrigatório por excesso de contingente. O evento contou com a presença de oficiais do exército brasileiro.

De acordo com o Secretário de Serviço Militar de Penedo Augustinho Lisboa, o evento foi realizado em parceria com o Tiro de Guerra 07008 de Penedo, na qual, os jovens dispensados por excesso de contingente, a partir de então, poderão se dedicar a outras atividades. Porém, mantem a obrigação de comparecer em caso de convocação da reserva, mantendo assim o compromisso com a pátria, pois em caso de convocação, deverão comparecer para defenderem o Brasil.

No início da solenidade, ocorreu o posicionamento da Bandeira nacional para o juramento por parte dos jovens participantes. Posteriormente, o secretário de Serviço Militar em Penedo Agostinho Lisboa, realizou a dispensa dos mesmos.

Após a realização da solenidade, os dispensados se dirigiram a sede da Junta Militar para receberem seus Certificados de Dispensa de Incorporação.

por Thiago Sobral – Decom PMP