Prefeitura de Penedo apresenta planejamento para Bom Jesus 2020 e Festa Náutica

Data: 04/11/2019



Duas festas do calendário anual de eventos de Penedo terão planejamento apresentado na próxima quinta-feira, 07. O trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej) acontecerá no auditório que leva o nome do promotor de justiça Sílvio Menezes, situado no Fórum do TJ/AL, em nossa cidade.

De acordo com a gestora da pasta responsável pelo planeamento dos eventos, Alyni Costa Bezerra, o encontro terá início às 9 horas e será direcionado para os demais setores da Prefeitura de Penedo envolvidos na realização dos festejos, assim como para entidades como Polícias Militar e Civil, Marinha, Corpo de Bombeiros e empresas que prestam serviço nas áreas de bombeiro civil e segurança privada.

A Festa Náutica acontece em sua segunda edição e deve repetir o sucesso deste ano, mais um investimento da gestão Március Beltrão/Ronaldo Lopes que promove lazer para famílias penedenses e atrai visitantes para cidade, gerando emprego e renda.

Já a mais tradicional festa de Penedo completará sua 136ª edição. Os festejos de Bom Jesus dos Navegantes passaram a ter destaque em nível nacional e nas redes sociais devido a importância que a administração ‘Terra do Desenvolvimento e da Cultura’ dedica ao evento que reúne milhares de pessoas na cidade que é referência, para toda a região do Baixo São Francisco, na maior celebração religiosa do interior alagoano.

por Fernando Vinícius – Decom PMP