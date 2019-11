Semada Penedo divulga datas e horários da Feira da Agricultura Familiar

Data: 04/11/2019



A Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola divulgou as datas, locais e horários da Feira da Agricultura Familiar referentes ao mês de novembro.

Nos dias 06 e 20, as quartas, a feira ocorrerá na Praça Cesário Procópio dos Mártires, extensão da rua Santa cândida , no conjunto Jose Moraes Lopes, antiga Cohab. Já nos dias 13 e 27 de novembro, também as quartas, a Feira da Agricultura Familiar será realizada na Praça do Bairro de Santa Luzia.

Atendendo assim aos anseios da comunidade de agricultores e gerando prosperidade para o município de Penedo.

Feira da Agricultura Familiar

A Feira da Agricultura Familiar, desde novembro de 2018 vem mudando a vida do agricultor penedense, sendo realizada inicialmente na Praça de Santa Luzia, foi ampliada e passou a ocorrer também no conjunto José Moraes Lopes (Cohab).

A feira conta com as presenças de trinta agricultores familiares de diversos povoados da zona rural de Penedo que irão mais uma vez comercializar seus produtos oriundos de produção própria ou adquiridos de vizinhos; totalizando mais de 300 famílias beneficiadas, gerando assim emprego e renda para o homem do campo penedense.

No local são comercializados Legumes, verduras, frutas, tubérculos e hortaliças, colhidos no mesmo dia, saindo diretamente da roça para a mesa do consumidor penedense. Por conta disso e também do preço acessível, a maioria dos itens se esgota antes mesmo do pôr-do-sol. Também são comercializados bolos, artesanato de palha, dentre outros produtos.

por Thiago Sobral – Decom/PMP