Reunião do Arbitral do Alagoano 2020 será no dia 13 de novembro

Data: 06/11/2019



A reunião do conselho arbitral do Campeonato Alagoano Série A 2020 será realizada pela Federação Alagoana de Futebol no dia 13 de novembro, quarta-feira, a partir das 15h, no auditório do Museu da Imagem e do Som (Misa), situado na Rua Sá e Albuquerque, em Jaraguá. A FAF vai reunir dirigentes e presidentes de clubes para apresentar o formato de disputa da primeira divisão do Estadual e as principais novidades para o próximo ano.

No encontro, serão apresentados os detalhes do regulamento. A data de início do Alagoano será definida pelas equipes junto com a FAF. O sorteio dos jogos da primeira rodada também deve realizado na reunião do conselho arbitral.

Oito clubes vão participar do Alagoano 2020: ASA, CEO, Coruripe, CRB, CSA, CSE, Jaciobá e Murici. A competição terá início em janeiro, logo após a realização da Copa Alagoas. Campeão alagoano Sub-23 – 2ª Divisão 2019, o CSE é a grande novidade em 2020.

Além dos clubes, vão marcar presença na reunião representantes do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/AL), Sindicato dos Atletas, Sindicado dos Árbitros, entidades da crônica esportiva alagoana, como ACDA, ACEA, ARFOC e os Sindicatos dos Jornalistas e dos Radialistas de Alagoas.

Fonte: Assessoria FAF