Exército reforça por tempo indeterminado limpeza de locais atingidos por óleo em Coruripe

Data: 07/11/2019

Coruripe, primeiro município de Alagoas a decretar situação de emergência por causa das manchas de óleo nas praias, vai ter reforço por tempo indeterminado do Exército na limpeza dos locais afetados por óleo. Na tarde desta quarta-feira (6), militares e voluntários limparam a Lagoa do Pau.

“Nós estamos aqui trabalhando com o efetivo de 30 militares. São todos oriundos do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. E nós estamos atendendo as demandas. Estamos trabalhando em conjunto com a Marinha do Brasil, onde eles passam as demandas e a gente com o pessoal para fazer a limpeza das áreas”, explicou o capitão Torres Melo.

Os militares se uniram aos voluntários que já estavam trabalhando na limpeza da praia da Lagoa do Pau.

O secretário de Meio Ambiente de Coruripe, José Edson, explicou que todos os dias apareceram fragmentos de óleo em Coruripe.

“Já retiramos todo o material grosso, as manchas grandes, mas diariamente aparecem essas bolotas. Hoje a gente faz a limpeza geral da nossa praia, recolhe para o CRT todo esse material, mas quando for amanhã aparecem novas bolotas desse óleo”,disse José Edson.

120 toneladas de óleo já foram retiradas das praias de Coruripe desde que as manchas começaram a surgir no município.

O reforço do Exército na limpeza das praias em Coruripe, principalmente na Lagoa do Pau, será por tempo indeterminado.

“Por enquanto a gente não tem previsão de quando vão parar essas manchas de óleo. E nós só vamos parar quando realmente essas manchas terminarem”, disse o capitão Torres Melo.

O reforço de militares chegou justamente quando há suspeita de novas manchas de óleo se aproximando da praia da Lagoa do Pau. O secretário de Meio Ambiente explicou que a possível nova mancha está sendo monitorada.

“Essas manchas estão sendo monitoradas pelo grupo de trabalho”, explicou o secretário.

Confira os municípios de AL afetados (atualizado pelo Ibama em 05/11/2019):

Feliz Deserto

Maceió

Piaçabuçu

Coruripe

Paripueira

Roteiro

Barra de Santo Antônio

Marechal Deodoro

Passo de Camaragibe

Japaratinga

Barra de São Miguel

Maragogi

Porto de Pedras

Fonte: G1/AL