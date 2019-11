CSA sofre gol no fim e acaba derrotado pelo Grêmio por 2×1, em Porto Alegre-RS

Data: 07/11/2019



O CSA ficou pertinho de pontuar em Porto Alegre-RS, mas um gol contra do zagueiro Ronaldo Alves, no último lance do jogo, não deixou que a equipe azulina arrancasse um empate precioso com o Grêmio. Nesta quinta-feira (7), o Tricolor gaúcho sofreu, porém, venceu o Azulão por 2×1, que amargou mais uma derrota no Brasileirão.

Os gaúchos abriram o placar no início do jogo, com Diego Tardelli, e mantiveram a partida em banho maria, sem muitas emoções. Diante do acomodado time gremista, o Azulão, mesmo desfalcado de cinco titulares, começou a gostar do jogo.

Aos 44′ do segundo tempo, chegou ao empate após cobrança de falta de Rafinha. Só que três minutos depois, o substituto de Luciano Castán tentou cortar um cruzamento de Cebolinha pela esquerda e mandou contra o próprio patrimônio.

Com esta derrota, o CSA estacionou na 18º colocação da Série A, com os mesmos 29 pontos, mas vê a distância para o Cruzeiro, primeiro time fora da zona de rebaixamento, abrir para cinco pontos. O Grêmio, por sua vez, ocupou o 4º lugar, com 53 pontos na competição.

Na rodada seguinte, o Azulão retorna a Maceió para encarar o Vasco, no Estádio Rei Pelé, às 19h do domingo (9). No mesmo dia e horário, o Tricolorido terá pela frente a Chapecoense, na Arena Condá, em Santa Catarina.

Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique e Maicon (Rômulo); Alisson (Pepê), Diego Tardelli (Patrick) e Everton; Luciano. Técnico: Renato Gaúcho

CSA: João Carlos; Celsinho, Alan Costa, Ronaldo Alves e Euller (Ricardo Bueno); João Vítor, Jean Cléber, Didira (Bruno Alves) e Warley; Bustamante (Rafinha) e Bueno. Técnico: Argel Fucks

por Mauricio Manoel/Gazetaweb