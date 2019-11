Edital para concurso da Sefaz de Alagoas é publicado; há 85 vagas

Data: 08/11/2019



Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de Alagoas desta sexta-feira (8) o edital do concurso público para os cargos de Auditor de Finanças e Auditor Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). São 85 vagas, incluindo as destinadas a pessoas com deficiência.

Confira o edital completo a partir da página 22 do DOE

De acordo com a publicação, com remuneração inicial entre R$ 8.264,90 e R$ 9.471,42 para carga horária de 40 horas semanais, estão sendo oferecidas 25 vagas para o cargo de Auditor de Finanças e 60 vagas para Auditor Fiscal.

As inscrições vão custar R$ 200 e começam na próxima segunda (11), até o dia 10 de dezembro de 2019 pelo site da organizadora do concurso, Cebraspe.

As provas de conhecimentos estão previstas para acontecer no dia 8 de fevereiro de 2020; e a discursiva, no dia 9 de fevereiro de 2020.

Fonte: G1/AL