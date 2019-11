Seclej divulga resultado de edital do Samba Verão de Penedo 2019

Data: 08/11/2019



As bandas que irão agitar o Samba Verão de Penedo 2019 já estão definidas. Em cumprimento ao edital relativo ao evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej), a Comissão de Análise de Projetos verificou a documentação apresentada pelos proponentes.

Das sete inscrições registradas, quatro atenderam as regras do Edital de Chamamento Público nº 002/2019 e estão habilitadas a se apresentar no evento que acontece no dia 1º de dezembro, na Prainha Nova de Penedo.

Os grupos que apresentaram a documentação correta são Louko Romance, Banda D2, Grupo Podes Crer e Nosso Jeito.

Em 2018, a estreia do Samba Verão no calendário de eventos anual de responsabilidade da Prefeitura de Penedo levou milhares de pessoas para o espaço público de lazer viabilizado pela gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura.

Sem custo para o público, a festa que começou com pôr de sol e terminou com o amanhecer do dia seguinte promete repetir o sucesso registrado em 2018.

por Fernando Vinícius – Decom PMP