Bope prende homem com mais de 9kg de drogas, armas e veículos

Data: 10/11/2019



Lucas da Costa Alves, de 20 anos, foi detido com três armas de fogo e mais de 9kg de drogas e dois veiculos, neste sábado, dia 09, no conjunto José Peixoto, no bairro do Jacintinho, parte baixa de Maceió.

De acordo com informações da assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Alagoas (PM-AL), as equipes do BOPE estavam em patrulhamento pelo conjunto José Peixoto quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita segurando uma sacola plástica contento uma substância aparentando ser cocaína (verificada na busca pessoal).

Durante diligências a mãe do indivíduo em questão foi encontrada, indicando, em seguida, a residência de seu filho. Local este, que foram encontrados os seguintes materiais: três revólveres Taurus calibre 38; 5,600 Kg de Cocaína; 3,400 Kg de Maconha; 36 munições de calibres 38, 380, 40 e 9 mm; uma motocicleta Honda e um Celta; dinheiro e uma balança de precisão.

Lucas foi detido e encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, à Central de Flagrantes para serem feitos os procedimentos legais pela autoridade competente.

Fonte: CadaMinuto