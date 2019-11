Flamengo vira sobre o Bahia e abre 10 pontos de vantagem

Data: 10/11/2019



O Flamengo está cada vez mais perto do título do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Rubro-Negro recebeu o Bahia no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 32ª rodada, e conquistou a vitória de virada pelo placar de 3 a 1. Willian Arão, contra, abriu o marcador para os visitantes, mas Reinier, Bruno Henrique e Gabriel garantiram o triunfo dos donos da casa.

Com o resultado, os cariocas aproveitaram o empate do Palmeiras no Derby e abriram dez pontos de diferença na liderança da competição, somando 77. Os baianos, por sua vez, perderam a chance de se aproximar do G6 e ficaram na nona colocação com 43 pontos.

Pela próxima rodada, as duas equipes entram em campo no domingo (17), às 16h (de Brasília). O Flamengo encara o Grêmio na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Já o Bahia recebe o Palmeiras na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Antes, o Rubro-Negro enfrenta o Vasco na quarta-feira (13), às 21h30, no Maracanã, em jogo adiantado da 34ª rodada. A remarcação da partida se deve à disputa da final da Copa Libertadores no dia 23 de novembro.

Fonte: Terra