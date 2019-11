Incidente em borracharia deixa três pessoas feridas em Teotônio Vilela

Data: 10/11/2019



Três trabalhadores de uma borracharia, localizada no bairro Sebastião Vilela, em Teotônio Vilela, ficaram feridos, um em estado grave, após a explosão de um pneu de trator, na noite deste sábado, dia 09.

As vítimas, segundo informações de testemunhas, realizavam a calibragem do pneu no momento que ocorreu a explosão. Os feridos, ainda segundo informações, são integrante da mesma família, dois filhos e o neto do dono do estabelecimento.

Duas vítimas, em estado mais grave, foram encaminhadas para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca. Uma delas, com risco de morte, foi levada através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e deu entrada na ala vermelha.

O segundo homem foi levado por uma ambulância do município, ele deu entrada na ala amarela do hospital. A terceira pessoa ferida foi encaminhada ao hospital da cidade, mas logo transferida para o HEA, onde também deu entrada na ala amarela, ambos não correm risco de morrer.

Os dois feridos foram identificados como, Weverton Vieira Silva e José Eduardo Pinto Silva. As vítimas são dois borracheiros e um ajudante.

Fonte: AlagoasWeb