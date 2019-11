Mulher sofre suposto estupro após adormecer em casa de suspeito

Data: 10/11/2019

Uma jovem de 20 anos foi vítima de um suposto estupro após adormecer na residência do suspeito, nesse sábado (9), no bairro de Jacarecica, em Maceió. À polícia, ela disse, ainda, que na ocasião, estava ingerindo bebida alcoólica. O acusado do crime, por sua vez, foi preso em flagrante.

Conforme consta no relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), a guarnição motorizada Guardiã, pertencente ao Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), esteve no local da ocorrência e constatou o fato, assim como identificou a vítima e o suspeito, que foram encaminhados à central de Flagrantes I, no bairro do Farol.

Após análise do caso pela autoridade policial plantonista, o suspeito, identificado como Alex Silva de Oliveira, de 27 anos, foi autuado em flagrante pela prática do crime de violação sexual mediante fraude praticada contra a vítima, que não teve o nome divulgado.

À polícia, a jovem relatou que ela e mais outras pessoas estavam ingerindo bebida alcoólica na casa do suspeito, quando adormeceu e, em seguida, sofreu a violência sexual.

Por não haver, na Central de Flagrantes, a tipicidade exata do crime em que o suspeito foi autuado, ou seja, violação sexual mediante fraude, permaneceu o delito inicial de estupro.

por Greyce Bernardino/Gazetaweb