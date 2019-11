Alagoas Previdência convoca novos servidores para recadastramento

Data: 12/11/2019



A Alagoas Previdência publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (12) uma relação com o nome de novos servidores aposentados que devem se apresentar na instituição até 18 de novembro para fazer o recadastramento atualizando os dados pessoais.

A convocação é para os aposentados com o nome iniciado com as letras “R” ou “S”.

Confira a relação dos convocados entre as páginas 47 e 54 do DOE

Os convocados devem fazer o agendamento através do site Alagoas Previdência ou por telefone, nos números 3315-5717 / 3315-5721. Na data marcada, devem se apresentar na sede da Alagoas Previdência, que fica no Ed. Terra Brasilis, na Avenida da Paz, 1864, no centro de Maceió.

Os aposentados que não atenderem à convocação para atualização dos dados podem ter o pagamento do benefício suspenso.

Fonte: G1/AL