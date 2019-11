Câmara Municipal de Penedo recebe presidente da Fedecomp

Data: 11/11/2019



O presidente da Federação do Desenvolvimento Comunitário de Penedo (Fedecomp), Carlos Eduardo Barbosa de Souza, mais conhecido como Carioca, expôs na Câmara Municipal de Penedo (CMP) assuntos relacionados com a entidade que representa associações de moradores.

Da tribuna parlamentar, Carioca falou durante a sessão ordinária de quinta-feira, 07 de novembro, sobre planos e reivindicações da entidade, solicitando apoio da casa legislativa para viabilizar sede própria da Fedecomp, a ser construída em terreno doado pelo governo municipal.

A presença do representante da entidade atende indicação do Vereador Ernande Pinheiro à Mesa Diretora da CMP para abertura de espaço na tribuna para presidentes de associações de moradores do município.

Carioca também pediu apoio dos vereadores no que diz respeito à distribuição de cestas básicas para famílias carentes e a instituição de salário ou ajuda de custo, com subsídio público, para presidentes de associação de moradores no exercício da função. Ele também falou sobre visitas que fez a setores da municipalidade e pediu apoio da Câmara para uma audiência com o gestor municipal.

Questionamentos

O representante da Fedecomp também foi questionado pelos parlamentares sobre a participação efetiva dos associados na federação, pagamento de contribuição das entidades filiadas e o encaminhamento das demandas ao poder público.

Sobre a reunião com o prefeito e a inclusão de encontros regulares entre o gestor e presidentes das associações, Carioca foi alertado para que os presidentes apresentem pleitos para a comunidade e não pedidos pessoais.

Depois de mais de uma hora de debate, Carioca agradeceu a cessão do espaço ao Presidente Marcelo Pereira e a atenção dos parlamentares, destacando que atua com base no diálogo, sempre buscando parcerias com objetivo de viabilizar solução para os problemas das comunidades penedenses.

Por Fernando Vinícius – Ascom CMP