Governador confirma antecipação do pagamento do 13º salário dos servidores

Data: 11/11/2019



O governador de Alagoas, Renan Filho, anunciou a antecipação do pagamento do 13º salário dos servidores do Estado, durante entrevista coletiva no Palácio do Governo, no Centro de Maceió, na manhã desta segunda (11). O evento foi o lançamento do programa de informatização do Sistema Único de Saúde (SUS) com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

De acordo com Renan Filho, ele vai se reunir com o secretário da Fazenda, George Santoro, para definir a data de pagamento, mas confirmou que a antecipação já é certa.

Para o governador, os recursos vão servir também para aquecer o comércio no final do ano. “Queria confirmar, mas não dizer hoje o dia. É certo que o Estado vai fazer a antecipação para fortalecer o Comércio e deixar o servidor seguro de que a gente vai seguir cumprindo em dia e, quando possível, antecipando nossos compromissos”, declarou.

Fonte: TNH1