Mulher é presa com 207 kg de maconha em ônibus na BR-101, em São Sebastião

Data: 11/11/2019



Uma mulher de 19 anos foi presa, na tarde desta segunda-feira (11), durante operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar transportando 207 quilos de maconha em um ônibus, na BR-104, no município de São Sebastião, no Agreste de Alagoas.

A jovem, que é natural de Joaquim Gomes (AL), disse à polícia que receberia R$ 5 mil para transportar os pacotes de maconha prensada de São Paulo para Maceió. O destino final da encomenda era o bairro do Clima Bom, na periferia da capital alagoana.

O ônibus onde a jovem estava com a droga foi abordado no km 206 da BR-101, na Unidade Operacional da PRF, localizada no município de São Sebastião.

Durante a vistoria no interior do veículo os agentes da PRF e policiais militares do 3º Batalhão, com o auxílio dos cães farejadores, detectaram a maconha que estava dividida em tablets acondicionados dentro de caixas e malas.

A jovem foi encaminhado para Delegacia Regional de Penedo, onde foi autuada por tráfico de drogas.

A ação policial faz parte de um conjunto de operações integradas de fiscalização, realizadas pelas forças de segurança, devido à proximidade dos festejos de fim de ano e o consequente aumento no fluxo de ônibus nas rodovias que cortam o estado.

Fonte: G1/AL