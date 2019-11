Prefeitura de Penedo leva campanha Novembro Azul para toda rede básica

Data: 11/11/2019



A campanha que intensifica o combate ao câncer de próstata entre brasileiros tem ações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) da Prefeitura de Penedo programadas para acontecer nas unidades da rede de atenção básica, da cidade e da zona rural.

O trabalho específico ao Novembro Azul também prioriza o combate ao câncer de boca, doença que atinge mais homens do que mulheres, principalmente fumantes e pessoas que consomem bebidas alcoólicas regularmente.

De acordo com a Diretora da Atenção Primária da Sesau Penedo, Monike Souza Nunes Damasceno, a população penedense conta com consultas médicas, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e exames rápidos para hepatite, HIV e sífilis. Além desses serviços, a programação prevê a realização de palestras educativas e a promoção de atividades físicas.

Calendário

A programação iniciada na unidade de saúde localizada no povoado Ponta Mofina tem continuidade na próxima quinta-feira, 14, com ações nos postos do Sesi, Raimundinho, Gabriel, José Edileno e Rosete Andrade.

Na próxima semana, no dia 19, a campanha do Novembro Azul acontece no anexo do posto da Marituba do Peixe, Cooperativa e Barro Vermelho. No dia 21 de novembro serão atendidas as comunidades dos postos São José e Santa Margarida. Capela, Raimundinho e anexo do Oiteiro estão programadas para o dia 22.

Em 25 de novembro será a vez da população atendida na unidade do povoado Itaporanga, enquanto que no dia 27 a campanha volta ao Gabriel e também é realizada no Tabuleiro. Os trabalhos relacionados ao Novembro Azul serão concluídos pela Sesau Penedo no dia 28 de novembro nas unidades do bairro Vitória e Vila Matias.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP