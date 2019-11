Prefeitura de Penedo realiza abertura dos Jogos Estudantis da Primavera 2019

Data: 12/11/2019



Os Jogos Estudantis da Primavera edição 2019 tiveram início na noite desta segunda-feira (11), no Ginásio Padre Manoel Vieira, palco dos antigos jogos, que foi completamente restaurado, voltando a receber diversas competições.

A cerimônia de abertura contou com a participação das equipes das escolas que competirão nos jogos, sendo prescindida pelo desfile, que saiu da Praça São Judas Tadeu em direção ao local das competições.

Além disso, os alunos participantes apresentaram coreografias especialmente criadas para o evento, contando para isso com um grande público, que lotou as dependências da praça esportiva, para assistir ao início dos jogos.

Durante a cerimônia de abertura dos jogos, também foi acesa a tocha olímpica, símbolo dos Jogos da Primavera. Após esse momento, a aluna do Colégio Imaculada, Maria Julia, realizou o juramento do aleta, na qual ela se compromete, juntamente com os demais alunos, com os valores do esporte.

O vice Prefeito Ronaldo Lopes, declarou aberto os Jogos Estudantis da Primavera 2019 e abraçou simbolicamente, todos os alunos das redes municipal, estadual, federal e particular que estão participando dos jogos em suas diversas modalidades e nas categorias baby-mirim, mirim, infantil, juvenil e adulto.

Para o Diretor do Departamento de Esportes da Seclej Elias Peixoto (Betume), a importância dos Jogos da Primavera está em oportunizar os jovens e atletas à pratica esportiva em Penedo, além de integrar as diversas escolas participantes e promover a mobilização da juventude em torno do esporte.

Após a cerimônia de abertura foi realizado o primeiro jogo , na modalidade futsal entre as equipes do Estadual e do IFAL ( Instituto Federal de Alagoas ).

O evento teve a participação da Secretaria de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude, Aliny Costa, vereadores, coordenadores da Secretaria Municipal de Educação e professores das escolas participantes.

Os Jogos Estudantis da Primavera 2019, seguem até o próximo dia 17 no Ginásio Padre Manoel Vieira. Também haverão competições no Colégio Imaculada Conceição ( Natação ) e no campo do Santa Cruz (Atletismo), respectivamente nos dias 23 e 24 de novembro.

Cronograma

Dias 11 a 17

Ginásio Padre Manoel Vieira

Queimado

Voleibol

Handebol

Futsal

Dia 23

Natação

Colégio Imaculada Conceição

Dia 24

Atletismo corrida, salto à distância e arremesso de peso – Campo do Santa Cruz

Futevôlei e Vôlei de praia (Quadra do Santa Cruz)

por Thiago Sobral – Decom (PMP)