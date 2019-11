Prefeitura de Penedo reúne setores envolvidos com Penedo Náutico e Festa de Bom Jesus 2020

Data: 11/11/2019



A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude (Seclej), realizou no auditório do Fórum do Tribunal de Justiça uma reunião para abordar a realização do Penedo Náutico e também da 136ª edição do Bom Jesus dos Navegantes.

A reunião contou com as presenças dos representantes dos setores da municipalidade envolvidos na organização do evento, Igreja Católica e também de entidades como Polícias Militar e Civil, Marinha, Corpo de Bombeiros e empresas que prestam serviço nas áreas de bombeiro civil e segurança privada.

A Secretária Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, Aliny Costa Bezerra apresentou o planejamento feito pela pasta para as duas festividades. Iniciando pela festa náutica, na qual o palco será montado em uma balsa próxima da prainha nova, com estrutura de palco e também para a comercialização de bebidas e lanches, ressaltando que todas as precauções serão tomadas para que tudo aconteça conforme o planejado, sem nenhum tipo de imprevisto, repetindo o sucesso da edição anterior do evento.

De acordo com a Secretária Aliny Costa, o Penedo Náutico 2019 foi realizado com êxito, inclusive sobre questões relacionadas à segurança do público, com atuação da Lei Seca que fiscalizou os condutores das embarcações, garantindo que os mesmos não consumissem bebidas alcoólicas durante o evento, medida essa que será repedida na edição 2020 do próximo ano.

Além disso, Aliny Costa abordou que durante a 136ª edição do Bom Jesus dos Navegantes, será repetida a grande estrutura montada em anos anteriores, com o palco principal e o religioso, contando também com estandes que darão suporte aos setores e entidades envolvidos. Também lembrou que todas as secretarias municipais têm até o dia 21 próximo, para encaminhar as suas necessidades com relação ao evento.

A arquiteta Dalila Beltrão, responsável pela elaboração dos projetos do Penedo Náutico e da 136ª edição do Bom Jesus dos Navegantes, realizou a explanação dos mesmos; destacando que o projeto do Penedo Náutico foi produzido seguindo as mesmas bases da edição anterior do evento. Lembrando porém que o mesmo será apreciado pela Marinha do Brasil para que possa fazer sugestões que a instituição considerar necessárias.

A arquiteta também apresentou o projeto da edição do Bom Jesus 2020, que segue os mesmos padrões, tendo como base o que foi acordado com as instituições participantes durante todas as edições da festa realizadas pela gestão ‘Terra do Desenvolvimento e da Cultura’, mantendo assim a estrutura principal, com palco em 360º, camarotes, área de evacuação e grades de segurança que podem ser rapidamente removidas, caso haja necessidade.

Após a explanação dos projetos, as entidades envolvidas se reuniram com a Secretária Aliny Costa e a arquiteta Dalila Beltrão para analisar do conteúdo apresentado e realizar os ajustes necessários para os eventos que acontecerão no ano 2020.

