Projeto Lapidando Mentes informa abertura de curso on-line e gratuito

Data: 12/11/2019

Uma das atribuições da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Educação e Juventude (Seclej) da Prefeitura de Penedo é divulgar a oferta de capacitações informadas à sua Coordenadoria da Juventude. Neste sentido, o setor comunica a disponibilidade, gratuita e on-line, do Curso de Enfretamento à Violência Sexual – Infância Protegida.

Realizada pela Universidade Aberta do Nordeste e a Fundação Demócrito Rocha, vinculada à Universidade Estadual do Ceará, a capacitação é aberta ao público em geral, com foco direcionado para professores e coordenadores da Educação Infantil, conselheiros tutelares, assistentes sociais, profissionais da área de saúde, líderes comunitários ou religiosos, guardas civis e policiais.

O objetivo do curso que tem carga horária de 140 horas, com certificado para os concluintes, é orientar pessoas que atuam em setores diretamente relacionados com situações de exploração e abuso contra crianças e adolescentes para atuarem como agentes de prevenção, mitigação e enfrentamento do problema.

O Curso de Enfrentamento à Violência Sexual – Infância Protegida está com inscrições abertas até o dia 06 de janeiro de 2020. Quem quiser se inscrever, basta clicar neste link.

Fonte: Decom (PMP)