Penedo participa da XII Conferência de Assistência Social de Alagoas

Data: 13/11/2019



Foi realizada na capital alagoana,a XII Conferência Estadual Democrática de Assistência Social de Alagoas, com o tema ‘Assistência Social Direito do Povo, com financiamento público e participação social’, ocorrendo nos dias 11 e 12 de novembro, no Maceió Mar Hotel.

A conferência contou com a presença dos delegados penedenses escolhidos durante a conferência municipal realizada em Penedo, representando o governo Wanderleia Silva Nunes e Socorro Costa e a sociedade Civil Antônio Joaquim de Santana e Andreia Santana Cruz.

O evento teve o objetivo avaliar, propor e deliberar diretrizes para aperfeiçoar e consolidar o SUAS à luz do Plano Decenal 2016/2026, qualificando as discussões sobre a Proteção Social do SUAS, o financiamento público da política de Assistência Social e a participação social no âmbito do Estado de Alagoas.

Na programação constaram a leitura e aprovação do regimento interno e palestras com especialistas de renome nacional, a exemplo da ex-ministra do Desenvolvimento Social, Dra. Márcia Lopes.

O presidente do Conselho Estadual de Assistência Social de Alagoas- CREAS-AL, Rafael Machado da Silva, abordou o conceito do SUAS e a importância da realização das conferências na busca pelos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O Suas é o Sistema Único de Assistência Social que oferta à família e indivíduos proteção social especial e básica, garantindo serviços públicos para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, autonomia, e superação da situação de vulnerabilidade social.

Durante a conferência estadual, também foram eleitos os delegados para a Conferência Nacional Democrática de Assistência Social-CNDAS, que acontece em Brasília-DF, nos dias 25 e 26 de novembro de 2019.

por Thiago Sobral – Decom/PMP