Produções culturais de Penedo têm desconto no Theatro Sete de Setembro

Data: 13/11/2019



O mais charmoso e moderno equipamento cultural penedense atualizou suas normas de uso e cessão. Entre os termos que constam no documento publicado no Diário Oficial do Município, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej) estabelece redução de 30% do valor da taxa de cessão do Theatro Sete de Setembro para produções culturais de Penedo.

O incentivo ao trabalho de grupos e artistas locais está previsto no 4º capitulo do regulamento sobre cessão e uso da mais antiga casa de espetáculos de Alagoas. A única contrapartida exigida por parte da Seclej para o desconto é a inclusão do apoio cultural da Secretaria na divulgação do espetáculo ou evento.

Para os casos de cessão gratuita, considerando que o Theatro Sete de Setembro é de utilidade pública municipal, a divulgação do apoio cultural da Seclej é obrigatória, com repasse do responsável pelo uso do espaço de 5% do total dos ingressos. Em caso de descumprimento da norma, haverá o cancelamento da condição de incentivo cultural.

Restaurado e revitalizado graças ao trabalho da gestão Március Beltrão/Ronaldo Lopes, obra realizada com recursos do Iphan, o Theatro Sete de Setembro foi reaberto ao público em setembro de 2017. O investimento da ordem de R$ 4 milhões recuperou a estrutura e instalou equipamentos de climatização, som e luz adequados para eventos de alto nível.

Desde sua reinauguração, o Theatro Sete de Setembro tem sido utilizado para eventos diversos, sejam culturais, de negócios ou educativos, entre eles jornadas científicas, palestras, seminários e festivais, além de espetáculos cênicos com artistas locais e de outras cidades.

Fonte: Decom – PMP