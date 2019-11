ARBITRAL DE INÍCIO E FÓRMULA DO CAMPEONATO ALAGOANO 1ª DIVISÃO DE 2020

Data: 14/11/2019

A reunião do Conselho Arbitral definiu na tarde desta quarta a fórmula de disputa e detalhes do Campeonato Alagoano de 2020. Serão três meses de competição.

Ficou decidido pelos dirigentes no encontro, realizado no Museu de Imagem e do Som, em Maceió, que o estadual começa no dia 22 de janeiro e vai até 26 de abril. Oito clubes participam do campeonato: CSA, CRB, ASA, Coruripe, CSE, Murici, Jaciobá e CEO.

O estadual de 2020 terá a mesma fórmula de 2019: serão três fases. Na primeira, os times vão jogar apenas em partidas de ida. Cada equipe vai disputar sete jogos, e os quatro melhores vão se classificar para as semifinais.

Mandos no clássico

Ficou definido também no arbitral, por sorteio, que o CSA vai ser mandante no clássico da primeira fase contra o CRB. Assim, o ASA vai receber o CSA, em Arapiraca, e joga contra o CRB em Maceió.

A semifinal, ou segunda fase, vai ter o sistema de mata-mata, com cruzamento olímpico: 1º x 4º; 2º x 3º. O time de melhor campanha na primeira fase vai jogar pelo empate na soma dos resultados.

Decisão

A final do campeonato, ou terceira fase fase, também terá um mata-mata, com jogos de ida e volta. Se houver empate na soma dos resultados, o campeão será conhecido na disputa por pênaltis.

Novidade

Os clubes definiram também que a terceira vaga na Copa do Brasil de 2021 será disputada entre o campeão da Copa Alagoas, seletiva marcada para antes do estadual, e o terceiro colocado do Alagoano.

Essa disputa será num mata-mata, com partidas de ida e volta. De acordo com Luciano Sampaio, diretor de competições da Federação Alagoana de Futebol (FAF), se o mesmo clube conquistar o título da Copa Alagoas e for o terceiro colocado do estadual, ele terá a vaga na Copa do Brasil de 2021.

Rebaixamento

O último colocado na fase de classificação do Alagoano vai cair para a Segunda Divisão. Os times têm sete jogos para resolver esse assunto.

Assim como foi esse ano, o rebaixamento será apenas do oitavo colocado – explicou Luciano.

Vagas

O campeão alagoano vai ganhar vagas no Nordestão de 2021, na Copa do Brasil 2021 e na Série D do Brasileiro de 2021. O vice campeão terá uma vaga na Copa do Brasil de 2021.

Luciano Sampaio informou que a segunda vaga no Nordestão de 2021 será definida pelo ranking nacional de clubes. E esse time vai participar da fase preliminar. Neste ano, o CRB disputou esta seletiva.

Atletas

A Federação Alagoana lembrou ainda que o número mínimo de atletas inscritos no estadual é de 18 jogadores.

Estádios

Diretor de competições da FAF, Luciano destacou que apenas o Rei Pelé, em Maceió, e o Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, estão com os laudos em dia. O estádio de Palmeira dos Índios ainda precisa de ajustes técnicos, que envolvem também a melhoria da iluminação.

– A parte mais técnica de definição de jogos e locais é importante. Quero lembrar a situação dos laudos dos estádios. Como vamos ter a Copa Alagoas, os senhores devem antecipar as providências no sentido de fazer as renovações. Aqui em Maceió nós temos o Estádio Rei Pelé, que está sendo acompanhado constantemente – destacou Luciano, e continuou:

– Os outros estádios precisam de atenção, tirando o Juca Sampaio, que acabou de sediar a Segunda Divisão Sub-23 e está com todos os laudos vigentes. O Edson Matias (em Olho D´água), o Gerson Amaral (Coruripe), o Coaracy da Mata Fonseca (Arapiraca) e o José Gomes da Costa (Murici) têm o vencimento dos seus laudos em meados de janeiro de 2020. Vamos fixar o prazo para 10 de janeiro (entrega de laudos) – disse Luciano, que alertou também para as medidas oficiais do campo.

– Nós estamos utilizando as medidas de 105 X 68. Em 2019, o Murici teve até que diminuir um pouco no José Gomes da Costa.

Jaciobá

O Jaciobá deve mandar seus jogos no Coaracy da Mata, em Arapiraca, ou no Rei Pelé. O Estádio Elísio Maia, em Pão de Açúcar, ainda não pode sediar jogos do estadual.