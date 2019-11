Repartições públicas não funcionarão nos dias 15 e 20 de novembro

Data: 14/11/2019



A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) informa que as repartições públicas do Executivo alagoano terão funcionamento suspenso nos próximos dias 15 e 20 de novembro. A suspensão se dá por conta dos feriados de Proclamação da República e do Dia da Consciência Negra, celebrados, respectivamente, nessas datas.

De acordo com a Superintendência de Atendimento ao Cidadão (SAC), a medida também vale para as Centrais Já! de todo o estado, que, assim como as demais repartições, retomam o atendimento ao público de forma normal nos dias consecutivos aos feriados.

Nas unidades do Já! que ficam localizadas na capital alagoana, o horário de atendimento vai das 8h às 17h. Nas Centrais do interior do estado, o expediente também se inicia às 8h e, das 14h às 17h, as unidades prestam apenas os serviços relativos ao Instituto de Identificação.

A Seplag reforça que, em ambas as datas, não haverá prejuízo dos serviços considerados essenciais para a população, como nas áreas de Saúde e Segurança, e que cabe aos dirigentes dessas repartições a manutenção e o funcionamento destes em suas respectivas pastas.

Fonte: Agência Alagoas