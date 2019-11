Braskem decide fechar poços de extração de sal-gema em Maceió

Data: 15/11/2019



A Braskem anunciou na noite desta quinta-feira (14) a decisão de fechar definitivamente poços de extração de sal-gema em Maceió. A mineração feita pela empresa é apontada como a principal causa das rachaduras no solo e em imóveis do Pinheiro, Mutange e de Bebedouro.

A empresa informou que apresentou à Agência Nacional de Mineração (ANM) e demais autoridades medidas para encerrar de forma definitiva a extração de sal e para fechar poços em Maceió, mas não diz quando e como os poços serão fechados.

Entre as medidas apresentadas estão:

* criação de uma área de resguardo em torno de 15 poços com a realocação de pessoas e desocupação de imóveis, além do monitoramento contínuo das áreas vizinhas. A estimativa é de que a a área de resguardo atinja cerca de 400 imóveis e 1.500 pessoas.

* adotar medidas complementares de monitoramento para demais poços, sem necessidade de realocação de moradores.

* atendimento à população por meio de postos de atendimento presencial nos bairros e do telefone 0800-006-3029 (ligações gratuitas, inclusive de celulares). O 0800 começará a atender a da sexta-feira, 15 de novembro. O site reúne todas as informações relevantes sobre o tema.

A Braskem disse também que vai disponibilizar os recursos necessários e que todo o planejamento para a execução das ações vai ser feito em conjunto com a Defesa Civil e demais autoridades.

A empresa também informou que as medidas e ações são baseadas em estudos que o o Instituto de Geomecânica de Leipzig (IFG), da Alemanha, referência internacional em geomecânica de poços de sal, vem fazendo a partir dos dados dos sonares executados nos poços de extração de sal da Braskem.

Cronologia do problema: veja como surgiram as rachaduras

Após o laudo do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) que apontava a responsabilidade da empresa para o problema, a Braskem decidiu suspender as atividades de extração mineral e paralisar as fábricas no estado. Agora, a paralisação será definitiva.

Quando a petroquímica anunciou a suspensão das atividades, uma ação do Ministério Público Federal em Alagoas (MPF-AL) levou a Justiça Federal a determinar que a empresa adotasse medidas de segurança para a paralisação e o encerramento das minas de extração de sal-gema sem piorar o problema das rachaduras nos bairros.

Fonte: G1/AL