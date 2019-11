Argentina domina, vence o Brasil, que segue na seca após a Copa América

Data: 15/11/2019



O Brasil foi dominado pela Argentina na tarde desta sexta-feira, na Arábia Saudita, e saiu de campo com a derrota por 1 a 0. A Seleção Brasileira segue na seca após a conquista da Copa América no meio do ano – duas derrotas e três empates até agora. A equipe de Tite só teve uma chance de gol, em pênalti desperdiçado por Gabriel Jesus. Depois, nada mais fez. O gol que deu mais um troféu do Superclássico das Américas para os hermanos foi marcado por Messi.

Para terminar a temporada de amistosos em 2019, novamente sem jogadores que atuam em solo brasileiro, o Brasil volta a campo na terça-feira, às 10h30, diante da Coreia do Sul. No dia anterior, a Argentina faz o confronto diante do Uruguai.

QUEM NÃO FAZ… LEVA!

O clássico começou bastante agitado, com dois pênaltis marcados, um para cada lado – ambos assinalados corretamente pelo árbitro Matthew Conger. O primeiro foi a favor do Brasil, aos oito minutos da etapa inicial, quando Gabriel Jesus foi derrubado por Pezzella. O próprio Gabriel Jesus foi para a cobrança, mas perdeu – mandou para fora. Dando sentido ao ditado “quem não faz, leva”, a Argentina, aos 11, também teve uma penalidade marcada – em toque de Alex Sandro. Messi foi para a cobrança, Alisson defendeu, mas deu rebote e o próprio Messi fez: 1 a 0 para os argentinos.

NÃO ADIANTA APENAS POSSE…

Atrás do marcador, o Brasil precisava sair mais para o ataque. Porém, sem ousadia, o meio de campo da seleção montada por Tite ficava com uma longa posse de bola, mas sem criação, sem efetividade, não adiantava de nada. Até o intervalo, apenas mais uma chance de perigo – e foi para a Argentina. Aos 45 minutos, Arthur errou passe, a bola sobrou para Messi, que arrancou e chutou cruzado para a defesa de Alisson. Na volta para o segundo tempo, o panorama dos 45 minutos iniciais se manteve, com o Brasil acuado diante de uma Argentina que buscava ser efetiva para confirmar a vitória.

HERMANOS VENCEM

A Argentina seguiu bem melhor do que o Brasil. A nossa Seleção, pela disposição apresentada dentro de campo, parecia que estava goleando os hermanos. Irreconhecíveis, nada faziam. E a equipe comandada por Lionel Scaloni pressionava cada vez mais. Ocampos tentou aos 13 minutos, Messi aos 20, Paredes aos 30, Lautaro Martínez aos 34, Guido Rodríguez aos 38… Com toda a justiça do mundo, a Argentina venceu o Brasil por 1 a 0. Se pressionassem, poderia ter sido por um placar mais elástico ainda. A seca segue, duas derrotas, três empates. Alô, Tite, precisa mudar, hein!

FICHA TÉCNICA

BRASIL 0 X 1 ARGENTINA

Estádio: Universitário Rei Saud, em Riade (SAU)

Data/hora: 15/10/2019 – 14h (de Brasília)

Árbitro: Matthew Conger (NZL) – Nota LANCE!: 6,5 (marcou bem os pênaltis, mas parou muito o jogo para conversar)

Auxiliares: indisponíveis

Gramado: Bom

Público/renda: indisponíveis

Cartões amarelos: Danilo, Casemiro, Eder Militão (BRA) e De Paul, Paredes (ARG)

Cartão vermelho: –

GOL: Messi 12’/1ºT (0-1)

BRASIL: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Eder Militão e Alex Sandro (Renan Lodi 17’/2ºT); Casemiro (Wesley 40’/2ºT), Arthur (Fabinho 9’/2ºT) e Lucas Paquetá (Philippe Coutinho intervalo); Willian (Rodrygo 25’/2ºT), Roberto Firmino e Gabriel Jesus (Richarlison 25’/2ºT). Técnico: Tite.

ARGENTINA: Andrada, Foyth, Pezzella, Otamendi e Tagliafico; De Paul (Nicolás Dominguez 44’/2ºT), Paredes (Guido Rodríguez 37’/2ºT), Ocampos (Nicolás González 29’/2ºT) e Lo Celso (Acuña 13’/2ºT); Messi e Lautaro Martínez (Alario 42’/2ºT). Técnico: Lionel Scaloni.

Fonte: Lance!