Hemoal tem estoque de sangue abaixo do mínimo necessário

Data: 16/11/2019



O Hemocentro de Alagoas está com estoque de sangue abaixo do mínimo necessário. Para atender a demanda de transfusão, são necessárias ao menos 300 bolsas de sangue por dia, mas neste sábado (16) havia menos da metade desta quantidade.

“O estoque está abaixo do esperado, precisamos de doadores de todos os tipos sanguíneos. Estamos no meio do feriado, na estrada acontecem vários acidentes e isso aumenta a nossa demanda”, afirmou Renata Ferreira, assistente social do Hemoal.

Segundo a assistente social, o dia começou com apenas 143 bolsas de sangue no estoque, mas a situação mais crítica era a quantidade de bolsas do tipo O-.

As doações podem ser feitas nos seguintes locais:

* Hemoal Trapiche, em Maceió, localizado ao lado do Hospital Geral do Estado (HGE) – segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Aos sábados, das 8h às 17h, mas excepcionalmente neste sábado as doações foram encerradas ao meio-dia.

* Hemoal Farol (no Hospital Veredas, na Avenida Fernandes Lima), de segunda a sexta, das 7h30 às 11h.

* Hemoal Arapiraca (no mesmo prédio do Laboratório Municipal, na Rua Geraldo Barbosa, no Centro), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

Quem pode doar

Os interessados em fazer uma doação devem ter peso igual ou superior a 50 quilos, idade entre 16 e 69 anos e apresentar um documento de identificação com foto. Para os menores de 18 anos é imprescindível estar acompanhado dos pais e portando a documentação oficial e original dos responsáveis.

De acordo com o Ministério da Saúde, não podem doar aqueles que tenham contraído hepatite após os 11 anos de idade, além de sífilis, Aids e doença de Chagas. Quanto às gestantes e lactantes, é proibida a doação e, para repetir o ato solidário, os homens devem respeitar um prazo de dois meses e as mulheres ficam impedidas durante três meses.

Fonte: G1/AL