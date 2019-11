Flamengo derrota o Grêmio e põe e mão na taça do Brasileiro

Data: 17/11/2019



O Flamengo ficou muito perto do título do Campeonato Brasileiro ao vencer por 1 a 0 o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 81 pontos e podem conquistar o título mesmo sem entrar em campo. Já os gaúchos, com 56, perderam a chance de se consolidar no G-4.

Mais objetivo, principalmente no primeiro tempo, o Flamengo marcou o gol da vitória com Gabigol, de pênalti. O Grêmio ainda pressionou na parte final, mas pouco incomodou a zaga rubro-negra.

O Flamengo só volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 27 de novembro, quando recebe o Ceará, no Maracanã. Antes disso, no próximo sábado, os rubro-negros vão disputar a final da Libertadores, contra o River Plate-ARG, em Lima. O Grêmio enfrenta o Palmeira,s no próximo domingo, em São Paulo.

Fonte: Terra