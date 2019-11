Mergulhador encontra corpo de jovem que se afogou no Rio São Francisco

Data: 17/11/2019



Foi encontrado na tarde deste domingo (17), o corpo de Jean Carlos Santos Soares, de 22 anos, que desapareceu pela manhã após mergulhar no Rio São Francisco, em Traipu. O corpo foi encontrado por um mergulhador particular.

Jean estava acompanhado de outros amigos quando se afogou. O corpo foi encontrado perto do local do afogamento. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros chegaram até o local ainda durante a manhã, mas, o corpo de Jean foi encontrado e resgatado por um mergulhador local, por volta do meio-dia.

Após o achado, equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram chamadas ao local para os procedimentos cabíveis.

A morte de Jean é o segundo caso de afogamento envolvendo banhistas no Rio São Francisco em pouco mais de 24 horas. O primeiro caso foi registrado na tarde de sexta-feira (15) e vitimou uma jovem identificada como Karina, de 18 anos, que caiu de um Jet Ski no Rio São Francisco, em Pão de Açúcar. Ela foi encontrada na manhã seguinte na outra margem do rio, em Sergipe.

Por Hebert Borges com NN