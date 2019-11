Prefeitura de Maragogi revoga decreto de alerta máximo

Data: 18/11/2019



A prefeitura de Maragogi, no Litoral Norte de Alagoas, revogou o decreto de alerta máximo que havia publicado em outubro por causa do surgimento de óleo nas praias do município. A medida foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado nesta segunda-feira (18).

Para suspender o alerta, a publicação justifica, entre outros fatos, “a inocorrência de novos episódios de surgimento de manchas de óleo no litoral de Maragogi”.

A revogação foi definida no dia 13 de novembro, mas só foi publicada nesta manhã. O decreto anterior havia sido assinado em 23 de outubro e tinha validade até o dia 23 de dezembro deste ano.

Entretanto, de acordo com o relatório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), atualizado no domingo (17), foram encontrados neste fim de semana vestígios de óleo em três localidades de Maragogi: Praia do Salgado, Centro e Rio Persinunga.

Para estas ocasiões, a prefeitura decidiu manter ativo o grupo técnico criado para monitorar a situação.

“Fica mantido o Grupo Técnico de Acompanhamento criado pelo Decreto nº 015/2019 que instaurou o Estado de Alerta Máximo, ora revogado, devendo semanalmente, ou a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal, o GTA emitir Relatórios Técnicos circunstanciados acerca das condições ambientais das praias de Maragogi, ou da possível ressurgência de manchas de óleo na zona costeira municipal”, diz trecho da publicação.

Fonte: G1/AL