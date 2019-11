Avaí é o primeiro rebaixado na Série A 2019; veja riscos após a 33ª rodada

Data: 19/11/2019



Com apenas 18 pontos em 33 jogos, o Avaí é o primeiro clube rebaixado na Série A do Brasileirão 2019. O clube catarinense empatou sem gols com o Cruzeiro na última segunda-feira (18), no Mineirão, ficou sem chances matemáticas e teve a queda decretada faltando cinco rodadas para o fim da competição.

A situação também é muito crítica para a Chapecoense, que mesmo vencendo o Ceará em Chapecó, ainda tem pontuação muito abaixo dos que estão fora da zona do rebaixamento. Em 18º, o CSA perdeu para o Fortaleza no Castelão, aumentou a sequência negativa para quatro derrotas seguidas e também está com pouquíssimas chances de permanência. O Fluminense, que empatou com o Atlético-MG no Maracanã, é o 17º colocado e abre o Z-4. Cruzeiro, Ceará e Botafogo estão com um ponto a mais e também seguem com o alerta ligado.

Veja abaixo o percentual de risco de queda segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia.

12) Fortaleza, com 42 pontos – tem 1% de risco

13) Atlético-MG, com 41 pontos – tem 1% de risco

14) Botafogo, com 36 pontos – tem 15% de risco

15) Ceará, com 36 pontos – tem 19% de risco

16) Cruzeiro, com 36 pontos – tem 31% de risco

17) Fluminense, com 35 pontos – tem 39% de risco

18) CSA, com 29 pontos – tem 95% de risco

19) Chapecoense, com 25 pontos – tem 99% de risco

20) Avaí, com 18 pontos – 100% de risco, já rebaixado

Próxima rodada

– Santos x Cruzeiro – sábado (23), às 21h, na Vila Belmiro, em Santos

– Atlético-MG x Athletico Paranaense – domingo (24), às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte

– Botafogo x Corinthians – domingo (24), às 18h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro

– Internacional x Fortaleza – domingo (24), às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre

– Ceará x São Paulo – domingo (24), às 19h, no Castelão, em Fortaleza

– Avaí x Chapecoense – domingo (24), às 19h, na Ressacada, em Florianópolis

– CSA x Fluminense – segunda-feira (25), às 20h, no Rei Pelé, em Maceió



Fonte: TNH1