Escola de Coruripe é finalista em projeto de inovação apoiado pela Unesco

Data: 19/11/2019



Entre 1.180 escolas de todo o Brasil inscritas no desafio Inova Escola 2019, a Escola Municipal de Educação Básica Santa Terezinha, localizada em Coruripe, esteve entre as 25 finalistas com um projeto de inovação a ser aplicado na unidade educacional. O desafio reconhece planos colaborativos que fomentam a qualidade do ensino brasileiro e é apoiado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O Inova Escola é realizado pelo programa ProFuturo, da Fundação Telefônica Vivo e Fundação Bancária la Caixa, que premiou, entre as 25 finalistas, cinco escolas brasileiras; a alagoana não esteve entre as vencedoras do desafio, no entanto, foi vencedora regional, representando o Nordeste do país. A escola alagoana foi aclamada pelo voto popular e recebeu um certificado pelo potencial de mobilização da comunidade escolar.

Somente na Região Nordeste, houve 341 projetos inscritos, enquanto em todo o país o número de participantes foi de 1.250 equipes de educadores com projetos, de 1.180 escolas.

Ainda de acordo com dados do projeto, houve representação de todos os estados brasileiros mais o Distrito Federal, totalizando 763 municípios. A escola pública representou 90% do total de inscrições.

Deste total, foram selecionados 25 finalistas das 5 regiões do Brasil que, além de concorrerem ao prêmio nacional, receberam voto popular.

Foram premiados projetos de educadores em Maranhão, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro, que receberão assessoria especializada por seis meses, a fim de realizar a implementação e avaliação do plano de inovação nas unidades de ensino. Cada projeto receberá apoio financeiro de até R$ 10 mil, além de intercâmbio com demais escolas inovadoras brasileiras.

Entre os 25 finalistas, os vencedores regionais pelo voto popular foram: Equipe Santa Terezinha, da Escola Municipal Santa Terezinha, em Coruripe (AL), pelo Nordeste; Arteduca, da EE Professora Zeni Vieira, em Sinop (MT), pela região Centro-Oeste; Nenhum a menos!, da Escola Estadual Ministro Waldemar Pedrosa, em Parintins (AM), pela região Norte; Juntos somos mais fortes, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cândida Soares Machado, em Guarapari (ES), pela região Sudeste; e Urbano, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Urbano Teixeira da Fonseca, em Guaramirim (SC), na região Sul.

O PROJETO

A equipe da escola do Litoral Sul de Alagoas, percebendo que o acesso à internet e tecnologia é uma realidade distante dos estudantes, propôs a inclusão digital na instituição ao considerar desde a conscientização e apoio dos pais e responsáveis até o incentivo às práticas de tecnologias aplicadas em sala de aula.

A professora responsável pelo projeto, que se destacou entre os mais de 4 mil inscritos, foi a Sheillane Regina dos Santos, que recebeu o auxílio de Adja Roberta da Silva Santos, Benielle Amorim da Silva, Flávia Silva Rocha, Jéssica Siqueira dos Santos, Luana Costa Cerqueira, Poliana da Silva Santos Ferreira e Vilma Fernandes Marques.

Por Patrícia Mendonça/Gazetaweb