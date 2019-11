Nova fase da campanha contra o sarampo começa com foco na imunização de jovens

Data: 19/11/2019



Foi iniciada nesta segunda-feira (18), a segunda fase da campanha contra o sarampo. Nessa etapa, o esforço nacional de imunização irá focar em pessoas na faixa etária de 20 a 29 anos.

A vacina está disponível em todos os postos de saúde do Estado. Segundo a assessora técnica do Programa Nacional de Imunização (PNI) em Alagoas, Denise Castro, a vacina disponibilizada é do tipo tríplice viral que imuniza, além do sarampo, a rubéola e a caxumba.

“A vacina faz parte do calendário vacinal normal e deve ser tomada por todos. O sarampo é uma doença infecciosa considerada grave e a população deve assumir sua parte no esforço de vacinação e se dirigir aos postos de vacinação”, reforçou Denise.

A assessora lembrou que existe uma expectativa de 140 mil imunizações na faixa etária de 20 a 29 em Alagoas. “Em Maceió, postos de vacinação serão instalados nos três shoppings centers no sábado e no domingo, para facilitar o acesso as vacinas”, destacou.

Denise ressaltou, ainda, que cada cidade vai adotar estratégias para otimizar a campanha de vacinação se adequando a suas características e desafios próprios.

por Fabiano Di Pace/Agência Alagoas