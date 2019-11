Pré-matrícula das escolas da rede pública de Alagoas começa na quinta-feira

Data: 19/11/2019



Começa nesta quinta-feira (21) e prossegue até 7 de dezembro a pré-matrícula das escolas da rede pública estadual.

O procedimento é feito através do preenchimento de um formulário online disponível na página Matrícula On-line da Secretaria de Estado da Educação de Alagoas.

Acesse aqui a página Matrícula On-line

De acordo com a Portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (19), após a pré-matrícula, será divulgado entre 6 e 10 de janeiro o resultado com o nome do estudante e as informações da escola e data da matrícula presencial, que deverá ser realizada entre os dias 13 e 17 de janeiro de 2020.

A pré-matrícula on-line será realizada exclusivamente para os seguintes anos e séries: Ensino Fundamental – 1º e 6º anos; Ensino Fundamental Integral – 1º e 6º anos; Ensino Médio – 1ª série; Ensino Médio Integral – 1ª série; Ensino Médio Integral Integrado à Educação Profissional – 1ª série; Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – 1ª série.

Como também para o Ensino Fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) – 1º e 5º períodos do turno diurno e 1º e 6º períodos do turno noturno, para candidatos com idade mínima de 15 (quinze) anos e Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) – 1º período, para candidatos com idade mínima de 18 (dezoito) anos.

A distribuição de vagas para a pré-matrícula será feita mediante a disponibilidade física de cada Unidade de Ensino e o tipo de atendimento prestado, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

* Pessoa com deficiência;

* Proximidade da residência

* Permanência na Rede Pública Estadual de Ensino;

* Idade, tendo o aluno mais novo prioridade sobre o mais velho.

Fonte: G1/AL