Agentes e Fiscais da SMTT Penedo são orientados sobre gestão de conflitos

Data: 20/11/2019



A Prefeitura de Penedo reuniu agentes de trânsito e fiscais de transporte da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) para serem orientados sobre administração de conflitos.

O trabalho coordenado pelo psicólogo Vinícius Barbosa, também servidor efetivo da Prefeitura de Penedo, tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento de habilidades que auxiliem agentes e fiscais na gestão de conflitos, situações inerentes ao desempenho diário das respectivas funções.

Mediação e Resolução

“O workshop traz conceitos importantes para a mudança de percepção sobre as situações de conflitos e, por consequências, se têm comportamentos mais assertivos nos casos necessários à mediação e resolução de entraves”, explica Vinícius Barbosa sobre a orientação promovida nessa terça-feira, 19, na Escola de Governo, espaço situado na Procuradoria Geral do Município (PGM).

“Através da Escola de Governo e da SMTT, nós podemos contribuir para que nossos agentes possam ter mais equilíbrio e inteligência emocional no momento em que há necessidade de fazer gestão de conflitos. Essencialmente, essa é a função desse pessoal. Engana-se quem acha que é fazer a multa e a correção de qualquer outra forma”, ressalta o profissional especializado em gestão de pessoas e treinamento de equipes.

Vinícius Barbosa destaca ainda a necessidade de se respeitar e entender a natureza do trabalho dos agentes de trânsito e fiscais de transporte. “É preciso que haja uma consciência de que eles devem intervir para garantir que as pessoas possam ter qualidade e segurança no trânsito e isso preservar vidas”, frisa o psicólogo que responde pela Diretoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (Semdsh) da Prefeitura de Penedo.

Módulos

A qualificação dos servidores da SMTT pela gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura tem continuidade nesta quarta-feira, 20. Sob orientação do Capitão PM Marcos Sampaio e equipe do 11º BPM, fiscais e agentes participam do módulo sobre Abordagem ao Condutor de Veículo Motorizado e Normas do Trânsito.

Na quinta-feira, 21, o treinamento será direcionado para Primeiros Procedimentos nos Casos de Acidente no Trânsito, terceiro e último módulo que será ministrado por militares do 6º GBM, sob comando do Sargento Aragão, Cabo José Sandro e equipe.

A qualificação do pessoal acontece na Escola de Governo, durante o período da manhã.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP