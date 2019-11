Comissão da Mulher Advogada da OAB homenageia Procuradora Sandra Gomes

Data: 20/11/2019



A Procuradora do Município de Penedo, Sandra Gomes Santos Venegas, é a primeira operadora do Direito homenageada com o Dia da Valorização da Mulher Advogada. A data comemorada a cada 24 de novembro foi instituída pela Câmara Municipal de Arapiraca – cidade natal da procuradora – a pedido da Comissão da Mulher Advogada da subseção arapiraquense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Servidora efetiva da Prefeitura de Penedo desde o ano 2000, Sandra Gomes faleceu em 06 de novembro de 2017, aos 46 anos, em decorrência de problemas de saúde. Além de atuar, com destaque, na Procuradoria Geral do Município (PGM), ela exercia a advocacia em Arapiraca e cursava pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho.

O aperfeiçoamento profissional era uma de suas características. Sandra Gomes era especialista em Direito Público, Direito Civil e Processo Civil e estava à frente de um núcleo de trabalho, com participantes de diferentes setores da sociedade, que buscava soluções para a judicialização de casos relacionados com a área de saúde.

Homenagem da PGM Penedo

A Procuradora Sandra Gomes terá seu nome no auditório da Escola de Governo da Prefeitura de Penedo, uma homenagem à memória da servidora, segundo o Procurador Geral do Município, Francisco Sousa Guerra.

Durante a aprovação do projeto de lei na Câmara Municipal de Arapiraca, a família da procuradora com histórico de participação ativa na OAB, onde atuou como juíza do Tribunal de Ética e Disciplina, compareceu à sessão que aprovou a homenagem formalizada por meio da Vereadora Aurélia Fernandes.

“A homenagem à doutora Sandra Gomes é muito merecida. Ela foi uma das advogadas mais atuantes na nossa cidade e lembraremos com muito orgulho do seu nome e de sua luta”, afirma Cristiane Lúcio Pires, presidente da Comissão da Mulher Advogada, por meio da assessoria da entidade.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP