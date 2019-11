Governo envia à ALE projeto que bonifica servidores por resultado do Escola 10

Data: 20/11/2019



O governador em exercício Luciano Barbosa enviou nesta terça-feira (19) para a Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE) o projeto de lei de bonificação por resultado do Programa Escola 10 para servidores da rede estadual. O projeto é referente ao pagamento de bônus pelo alcance de metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em sua última edição, em 2017.

Com a viagem do governador Renan Filho à Europa para acompanhar as reuniões do Consórcio Nordeste – onde os nove estados buscam investimentos para a região – , Barbosa assumiu o Governo de Alagoas.

“Durante esta semana estou como governador em exercício e estou tendo o prazer de enviar à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei de bonificação por resultado para a rede estadual. Era o que faltava para concluirmos todas as etapas do maior regime de colaboração do país que é o programa Escola 10. É um projeto importante e que vai ajudar bastante a fortalecer a qualidade da educação em Alagoas”, destacou Barbosa em postagem nas redes sociais.

No último dia 8, o Governo de Alagoas premiou 27 municípios alagoanos que ultrapassaram as metas do IDEB. Os municípios foram agraciados com recursos na ordem de R$ 20 milhões os quais serão depositados em duas parcelas no mês de novembro e dezembro.

IDEB 2017 – Por meio do programa Escola 10, Alagoas saiu das últimas posições no ranking nacional do IDEB. Nos anos iniciais (1º ao 5º ano), o estado saiu da 26ª posição para a 20ª. Já nos anos finais (6º ao 9º ano), alcançou a 19ª colocação, saindo também da 26ª. No Ensino Médio, Alagoas saltou do último lugar para o 16º.

Fonte: Agência Alagoas