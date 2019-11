Irmãos acusados de crimes são presos na cidade de Delmiro Gouveia

Data: 20/11/2019



As forças de segurança pública deflagraram na manhã desta quarta-feira (20), uma operação que prendeu, dois irmãos na cidade de Delmiro Gouveia, no sertão alagoano. A ação foi deflagrada para cumprir mandado de prisão contra Cícero Vieira da Silva, 34, acusado de cometer um homicídio no mês de julho, na cidade de Piranhas.

Na residência do suspeito a polícia realizou uma revista e encontrou três espingardas, uma de calibre 32 e duas de fabricação artesanal. As armas pertenceriam ao irmão do acusado, identificado como, José Ricardo da Silva, que durante o cumprimento do mandado de prisão do irmão foi preso em flagrante e autuado por posse ilegal de arma de fogo.

Os irmãos foram encaminhados para a delegacia regional de Delmiro Gouveia, entretanto o suspeito José Ricardo que pagou finança ao delegado de plantão deverá responder pelo crime em liberdade.

A operação foi comandada pelos delegados Rodrigo Cavalcanti e Daniel Mayer, de Delmiro Gouveia e de Piranhas.

Com informações de Correio Notícia